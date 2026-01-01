Bugünkü Plazzy the dog Fiyatı

Bugünkü Plazzy the dog (PLAZZY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PLAZZY / USD dönüşüm oranı PLAZZY başına -- şeklindedir.

Plazzy the dog, şu anda piyasa değeri açısından $ 642.362 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PLAZZY şeklindedir. Son 24 saat içinde PLAZZY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLAZZY, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Plazzy the dog (PLAZZY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 642,36K$ 642,36K $ 642,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 642,36K$ 642,36K $ 642,36K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Plazzy the dog piyasa değeri $ 642,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLAZZY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 642,36K.