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Pocketcoin Fiyatı (PKOIN)

USD

Pocketcoin (PKOIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0.541945
$0.541945$0.541945
-1.10%(1D)

Bugünkü Pocketcoin (PKOIN) Fiyatı

Bugün için canlı Pocketcoin (PKOIN) fiyatı, 0.542092 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.19M USD. PKOIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pocketcoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 55.91K USD
- Gün içindeki Pocketcoin fiyat değişimi -1.07%
- Dolaşımdaki arz: 11.42M USD.

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USD Bazında Pocketcoin (PKOIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pocketcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0058897034500586.
Son 30 gün içerisinde, Pocketcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0378827441.
Son 60 gün içerisinde, Pocketcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0152279605.
Son 90 gün içerisinde, Pocketcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.1015012658631668.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0058897034500586-1.07%
30 Gün$ -0.0378827441-6.98%
60 Gün$ -0.0152279605-2.80%
90 Gün$ -0.1015012658631668-15.77%

Pocketcoin (PKOIN) Fiyat Analizi

En güncel Pocketcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.531777
$ 0.531777$ 0.531777

$ 0.548995
$ 0.548995$ 0.548995

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

-0.00%

-1.07%

-5.35%

Pocketcoin (PKOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

$ 55.91K
$ 55.91K$ 55.91K

11.42M
11.42M 11.42M

Pocketcoin (PKOIN) Nedir?

Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article.

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Pocketcoin (PKOIN) Kaynağı

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PKOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PKOIN / AUD
A$0.87276812
1 PKOIN / GBP
0.43909452
1 PKOIN / EUR
0.52582924
1 PKOIN / USD
$0.542092
1 PKOIN / MYR
RM2.44483492
1 PKOIN / TRY
19.23342416
1 PKOIN / JPY
¥85.26022976
1 PKOIN / RUB
55.699953
1 PKOIN / INR
47.03732284
1 PKOIN / IDR
Rp8,886.75267648
1 PKOIN / PHP
31.78285396
1 PKOIN / EGP
￡E.27.375646
1 PKOIN / BRL
R$3.30134028
1 PKOIN / CAD
C$0.77519156
1 PKOIN / BDT
65.8912826
1 PKOIN / NGN
840.44859496
1 PKOIN / UAH
22.9847008
1 PKOIN / VES
Bs28.730876
1 PKOIN / PKR
Rs151.0810404
1 PKOIN / KZT
287.88337752
1 PKOIN / THB
฿18.7834878
1 PKOIN / TWD
NT$17.94866612
1 PKOIN / CHF
Fr0.49330372
1 PKOIN / HKD
HK$4.21747576
1 PKOIN / MAD
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