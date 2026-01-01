Bugünkü Pofu Fiyatı

Bugünkü Pofu (POFU) fiyatı $ 0,00012907 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut POFU / USD dönüşüm oranı POFU başına $ 0,00012907 şeklindedir.

Pofu, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.924.359 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B POFU şeklindedir. Son 24 saat içinde POFU, $ 0,00012792 (en düşük) ile $ 0,00013125 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0003223 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011458 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POFU, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde +%0,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pofu (POFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,92M$ 12,92M $ 12,92M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,92M$ 12,92M $ 12,92M Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Pofu piyasa değeri $ 12,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POFU arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,92M.