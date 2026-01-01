Bugünkü Polkacity Fiyatı

Bugünkü Polkacity (POLC) fiyatı $ 0,00088885 olup, son 24 saatte % 16,69 değişim gösterdi. Mevcut POLC / USD dönüşüm oranı POLC başına $ 0,00088885 şeklindedir.

Polkacity, şu anda piyasa değeri açısından $ 365.669 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 411,40M POLC şeklindedir. Son 24 saat içinde POLC, $ 0,00087073 (en düşük) ile $ 0,00106887 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,83 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00075368 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLC, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%15,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polkacity (POLC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 365,67K$ 365,67K $ 365,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 604,42K$ 604,42K $ 604,42K Dolaşım Arzı 411,40M 411,40M 411,40M Toplam Arz 680.000.000,0 680.000.000,0 680.000.000,0

Şu anki Polkacity piyasa değeri $ 365,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLC arzı 411,40M olup, toplam arzı 680000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 604,42K.