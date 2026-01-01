Bugünkü Polyprophet Fiyatı

Bugünkü Polyprophet (PP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,18 değişim gösterdi. Mevcut PP / USD dönüşüm oranı PP başına -- şeklindedir.

Polyprophet, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.357 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 966,97M PP şeklindedir. Son 24 saat içinde PP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PP, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%6,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polyprophet (PP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,36K$ 26,36K $ 26,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,36K$ 26,36K $ 26,36K Dolaşım Arzı 966,97M 966,97M 966,97M Toplam Arz 966.966.108,0938877 966.966.108,0938877 966.966.108,0938877

Şu anki Polyprophet piyasa değeri $ 26,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PP arzı 966,97M olup, toplam arzı 966966108.0938877. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,36K.