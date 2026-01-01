Bugünkü PoolFans Fiyatı

Bugünkü PoolFans (FANS) fiyatı $ 0.00000422 olup, son 24 saatte % 1.53 değişim gösterdi. Mevcut FANS / USD dönüşüm oranı FANS başına $ 0.00000422 şeklindedir.

PoolFans, şu anda piyasa değeri açısından $ 422,137 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100.00B FANS şeklindedir. Son 24 saat içinde FANS, $ 0.00000411 (en düşük) ile $ 0.00000423 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00001958 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00000408 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FANS, son bir saatte +1.91% ve son 7 günde +1.24% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PoolFans (FANS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 422.14K$ 422.14K $ 422.14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 422.14K$ 422.14K $ 422.14K Dolaşım Arzı 100.00B 100.00B 100.00B Toplam Arz 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

