Bugünkü Praxis Fiyatı

Bugünkü Praxis (PRXS) fiyatı $ 0,00409997 olup, son 24 saatte % 1,71 değişim gösterdi. Mevcut PRXS / USD dönüşüm oranı PRXS başına $ 0,00409997 şeklindedir.

Praxis, şu anda piyasa değeri açısından $ 409.997 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M PRXS şeklindedir. Son 24 saat içinde PRXS, $ 0,00400209 (en düşük) ile $ 0,00412052 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,071311 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00281085 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRXS, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%6,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Praxis (PRXS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 410,00K$ 410,00K $ 410,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 410,00K$ 410,00K $ 410,00K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Praxis piyasa değeri $ 410,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRXS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 410,00K.