Bugünkü Prediqt Fiyatı

Bugünkü Prediqt (PRQT) fiyatı $ 0,00001443 olup, son 24 saatte % 4,76 değişim gösterdi. Mevcut PRQT / USD dönüşüm oranı PRQT başına $ 0,00001443 şeklindedir.

Prediqt, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.312,27 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991,84M PRQT şeklindedir. Son 24 saat içinde PRQT, $ 0,00001439 (en düşük) ile $ 0,00001515 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0007339 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001439 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRQT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%18,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Prediqt (PRQT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,31K$ 14,31K $ 14,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,31K$ 14,31K $ 14,31K Dolaşım Arzı 991,84M 991,84M 991,84M Toplam Arz 991.844.853,2545223 991.844.853,2545223 991.844.853,2545223

