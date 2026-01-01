Bugünkü Project 89 Fiyatı

Bugünkü Project 89 (PROJECT89) fiyatı $ 0,00243844 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PROJECT89 / USD dönüşüm oranı PROJECT89 başına $ 0,00243844 şeklindedir.

Project 89, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.438.437 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PROJECT89 şeklindedir. Son 24 saat içinde PROJECT89, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01937776 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00243844 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PROJECT89, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Project 89 (PROJECT89) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Project 89 piyasa değeri $ 2,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PROJECT89 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,44M.