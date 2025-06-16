Provenance Blockchain (HASH) Nedir?

HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.

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Provenance Blockchain (HASH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Provenance Blockchain (HASH) Token Ekonomisi

Provenance Blockchain (HASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!