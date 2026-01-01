Bugünkü Prystine Fiyatı

Bugünkü Prystine (PRYS) fiyatı $ 0,00007242 olup, son 24 saatte % 4,29 değişim gösterdi. Mevcut PRYS / USD dönüşüm oranı PRYS başına $ 0,00007242 şeklindedir.

Prystine, şu anda piyasa değeri açısından $ 72.423 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M PRYS şeklindedir. Son 24 saat içinde PRYS, $ 0,00007156 (en düşük) ile $ 0,00007578 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00595177 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000707 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRYS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Prystine (PRYS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,42K$ 72,42K $ 72,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,42K$ 72,42K $ 72,42K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.983.452,681599 999.983.452,681599 999.983.452,681599

Şu anki Prystine piyasa değeri $ 72,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRYS arzı 999,98M olup, toplam arzı 999983452.681599. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,42K.