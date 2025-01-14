Psy The Cat Fiyatı (PSYCAT)
Bugün için canlı Psy The Cat (PSYCAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 18.86K USD. PSYCAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Psy The Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 157.84 USD
- Gün içindeki Psy The Cat fiyat değişimi -0.82%
- Dolaşımdaki arz: 999.56M USD.
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Gün içerisinde, Psy The Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Psy The Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Psy The Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Psy The Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.82%
|30 Gün
|$ 0
|-66.02%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Psy The Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.13%
-0.82%
-47.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.
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