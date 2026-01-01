Bugünkü PudgyStrategy Fiyatı

Bugünkü PudgyStrategy (PUDGYSTR) fiyatı $ 0,00078914 olup, son 24 saatte % 11,66 değişim gösterdi. Mevcut PUDGYSTR / USD dönüşüm oranı PUDGYSTR başına $ 0,00078914 şeklindedir.

PudgyStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 789.643 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PUDGYSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde PUDGYSTR, $ 0,00074771 (en düşük) ile $ 0,00089833 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0254713 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00074771 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUDGYSTR, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde -%29,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 789,64K$ 789,64K $ 789,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 789,64K$ 789,64K $ 789,64K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PudgyStrategy piyasa değeri $ 789,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUDGYSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 789,64K.