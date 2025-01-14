Puff The Dragon Fiyatı (PUFF)
Bugün için canlı Puff The Dragon (PUFF) fiyatı, 0.120608 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 107.22M USD. PUFF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Puff The Dragon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 473.47K USD
- Gün içindeki Puff The Dragon fiyat değişimi -1.98%
- Dolaşımdaki arz: 888.89M USD.
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Gün içerisinde, Puff The Dragon / USD fiyat değişimi, $ -0.0024385639362131.
Son 30 gün içerisinde, Puff The Dragon / USD fiyat değişimi, $ +0.0135446884.
Son 60 gün içerisinde, Puff The Dragon / USD fiyat değişimi, $ +0.0268543360.
Son 90 gün içerisinde, Puff The Dragon / USD fiyat değişimi, $ +0.03856984122345968.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0024385639362131
|-1.98%
|30 Gün
|$ +0.0135446884
|+11.23%
|60 Gün
|$ +0.0268543360
|+22.27%
|90 Gün
|$ +0.03856984122345968
|+47.01%
En güncel Puff The Dragon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.63%
-1.98%
-6.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
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|1 PUFF / AUD
A$0.19417888
|1 PUFF / GBP
￡0.09769248
|1 PUFF / EUR
€0.11698976
|1 PUFF / USD
$0.120608
|1 PUFF / MYR
RM0.54394208
|1 PUFF / TRY
₺4.27917184
|1 PUFF / JPY
¥18.96922624
|1 PUFF / RUB
₽12.392472
|1 PUFF / INR
₹10.46515616
|1 PUFF / IDR
Rp1,977.18001152
|1 PUFF / PHP
₱7.07124704
|1 PUFF / EGP
￡E.6.090704
|1 PUFF / BRL
R$0.73450272
|1 PUFF / CAD
C$0.17246944
|1 PUFF / BDT
৳14.6599024
|1 PUFF / NGN
₦186.98823104
|1 PUFF / UAH
₴5.1137792
|1 PUFF / VES
Bs6.392224
|1 PUFF / PKR
Rs33.6134496
|1 PUFF / KZT
₸64.05008448
|1 PUFF / THB
฿4.1790672
|1 PUFF / TWD
NT$3.99333088
|1 PUFF / CHF
Fr0.10975328
|1 PUFF / HKD
HK$0.93833024
|1 PUFF / MAD
.د.م1.21693472