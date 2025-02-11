Puffy Fiyatı (PUFFY)
Bugün için canlı Puffy (PUFFY) fiyatı, 0.0000023 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 102.42K USD. PUFFY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Puffy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 200.05K USD
- Gün içindeki Puffy fiyat değişimi +4.54%
- Dolaşımdaki arz: 44.44B USD.
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Gün içerisinde, Puffy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Puffy / USD fiyat değişimi, $ -0.0000022208.
Son 60 gün içerisinde, Puffy / USD fiyat değişimi, $ -0.0000022417.
Son 90 gün içerisinde, Puffy / USD fiyat değişimi, $ -0.0001843135869771626.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.54%
|30 Gün
|$ -0.0000022208
|-96.55%
|60 Gün
|$ -0.0000022417
|-97.46%
|90 Gün
|$ -0.0001843135869771626
|-98.76%
En güncel Puffy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
+4.54%
-76.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world.
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A$0.000003657
|1 PUFFY / GBP
￡0.00000184
|1 PUFFY / EUR
€0.000002231
|1 PUFFY / USD
$0.0000023
|1 PUFFY / MYR
RM0.000010258
|1 PUFFY / TRY
₺0.000082846
|1 PUFFY / JPY
¥0.000349646
|1 PUFFY / RUB
₽0.000222226
|1 PUFFY / INR
₹0.000201273
|1 PUFFY / IDR
Rp0.037704912
|1 PUFFY / PHP
₱0.00013386
|1 PUFFY / EGP
￡E.0.000115667
|1 PUFFY / BRL
R$0.000013294
|1 PUFFY / CAD
C$0.000003289
|1 PUFFY / BDT
৳0.000279703
|1 PUFFY / NGN
₦0.00345345
|1 PUFFY / UAH
₴0.000095864
|1 PUFFY / VES
Bs0.000138
|1 PUFFY / PKR
Rs0.000643172
|1 PUFFY / KZT
₸0.00117047
|1 PUFFY / THB
฿0.000078361
|1 PUFFY / TWD
NT$0.000075509
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Fr0.000002093
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HK$0.000017917
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.د.م0.000023092