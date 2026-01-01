Bugünkü Pug Inu Fiyatı

Bugünkü Pug Inu (PUG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PUG / USD dönüşüm oranı PUG başına -- şeklindedir.

Pug Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.335 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 332,09T PUG şeklindedir. Son 24 saat içinde PUG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUG, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pug Inu (PUG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,34K$ 47,34K $ 47,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,29K$ 47,29K $ 47,29K Dolaşım Arzı 332,09T 332,09T 332,09T Toplam Arz 332.092.405.026.596,56 332.092.405.026.596,56 332.092.405.026.596,56

Şu anki Pug Inu piyasa değeri $ 47,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUG arzı 332,09T olup, toplam arzı 332092405026596.56. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47,29K.