Pulse Inu Fiyatı (PINU)
Bugün için canlı Pulse Inu (PINU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PINU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pulse Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.94 USD
- Gün içindeki Pulse Inu fiyat değişimi -3.20%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Pulse Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pulse Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pulse Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pulse Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.20%
|30 Gün
|$ 0
|-25.80%
|60 Gün
|$ 0
|+24.78%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pulse Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-3.20%
+20.09%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Pulse Inu is a 0% tax memeoin built on the Pulsechain network. $PINU offers all investors easy accessible of their tokens and trading. Pulse Inu will be exploring other utilities that is needed on the Pulsechain in the future. What makes your project unique? $PINU is the first memecoin that has 0% tax and LP burnt History of your project. Strong developers in the memecoin game over in Ethereum Network. Bridged over Pulsechain in order to take advantage What’s next for your project? CEX listing, more marketing. What can your token be used for? Trading
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