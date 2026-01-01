Bugünkü PulseChain Peacock Fiyatı

Bugünkü PulseChain Peacock (PCOCK) fiyatı $ 0,0088269 olup, son 24 saatte % 1,06 değişim gösterdi. Mevcut PCOCK / USD dönüşüm oranı PCOCK başına $ 0,0088269 şeklindedir.

PulseChain Peacock, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.463.452 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 845,60M PCOCK şeklindedir. Son 24 saat içinde PCOCK, $ 0,00828261 (en düşük) ile $ 0,00911305 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02875 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00191136 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PCOCK, son bir saatte -%1,15 ve son 7 günde -%11,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PulseChain Peacock (PCOCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,46M$ 7,46M $ 7,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,46M$ 7,46M $ 7,46M Dolaşım Arzı 845,60M 845,60M 845,60M Toplam Arz 845.604.202,8863972 845.604.202,8863972 845.604.202,8863972

