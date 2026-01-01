Bugünkü PumpMeme Fiyatı

Bugünkü PumpMeme (PM) fiyatı $ 1,05 olup, son 24 saatte % 2,73 değişim gösterdi. Mevcut PM / USD dönüşüm oranı PM başına $ 1,05 şeklindedir.

PumpMeme, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.593.816 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 32,00M PM şeklindedir. Son 24 saat içinde PM, $ 1,046 (en düşük) ile $ 1,092 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,15 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,026 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PM, son bir saatte -%3,33 ve son 7 günde -%6,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PumpMeme (PM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,59M$ 33,59M $ 33,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,98M$ 104,98M $ 104,98M Dolaşım Arzı 32,00M 32,00M 32,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

