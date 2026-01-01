Bugünkü Punk Auction Fiyatı

Bugünkü Punk Auction (PAST) fiyatı $ 0,361406 olup, son 24 saatte % 2,24 değişim gösterdi. Mevcut PAST / USD dönüşüm oranı PAST başına $ 0,361406 şeklindedir.

Punk Auction, şu anda piyasa değeri açısından $ 430.957 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,19M PAST şeklindedir. Son 24 saat içinde PAST, $ 0,073934 (en düşük) ile $ 0,398684 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,41 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,073934 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAST, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Punk Auction (PAST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 430,96K$ 430,96K $ 430,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 430,96K$ 430,96K $ 430,96K Dolaşım Arzı 1,19M 1,19M 1,19M Toplam Arz 1.192.446,1360312535 1.192.446,1360312535 1.192.446,1360312535

