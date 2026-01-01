Bugünkü PunkStrategy Fiyatı

Bugünkü PunkStrategy (PNKSTR) fiyatı $ 0,01814792 olup, son 24 saatte % 17,82 değişim gösterdi. Mevcut PNKSTR / USD dönüşüm oranı PNKSTR başına $ 0,01814792 şeklindedir.

PunkStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.146.508 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 944,26M PNKSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde PNKSTR, $ 0,01537516 (en düşük) ile $ 0,02282686 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,31653 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00698235 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PNKSTR, son bir saatte +%1,43 ve son 7 günde -%31,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PunkStrategy (PNKSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,15M$ 17,15M $ 17,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,15M$ 17,15M $ 17,15M Dolaşım Arzı 944,26M 944,26M 944,26M Toplam Arz 944.258.886,5199268 944.258.886,5199268 944.258.886,5199268

Şu anki PunkStrategy piyasa değeri $ 17,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNKSTR arzı 944,26M olup, toplam arzı 944258886.5199268. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,15M.