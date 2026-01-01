Bugünkü Qi Dao Fiyatı

Bugünkü Qi Dao (QI) fiyatı $ 0,01629541 olup, son 24 saatte % 0,34 değişim gösterdi. Mevcut QI / USD dönüşüm oranı QI başına $ 0,01629541 şeklindedir.

Qi Dao, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.390.618 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 146,44M QI şeklindedir. Son 24 saat içinde QI, $ 0,01603004 (en düşük) ile $ 0,01648812 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,09 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00255096 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QI, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde +%2,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Qi Dao (QI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,39M$ 2,39M $ 2,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,26M$ 3,26M $ 3,26M Dolaşım Arzı 146,44M 146,44M 146,44M Toplam Arz 200.000.000,0 200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki Qi Dao piyasa değeri $ 2,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QI arzı 146,44M olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,26M.