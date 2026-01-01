Bugünkü QPAY Fiyatı

Bugünkü QPAY (QPAY) fiyatı $ 0.00022841 olup, son 24 saatte % 23.38 değişim gösterdi. Mevcut QPAY / USD dönüşüm oranı QPAY başına $ 0.00022841 şeklindedir.

QPAY, şu anda piyasa değeri açısından $ 210,769 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B QPAY şeklindedir. Son 24 saat içinde QPAY, $ 0.00017327 (en düşük) ile $ 0.00022203 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00229527 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00000699 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QPAY, son bir saatte +10.82% ve son 7 günde +193.97% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

QPAY (QPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 210.77K$ 210.77K $ 210.77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210.77K$ 210.77K $ 210.77K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki QPAY piyasa değeri $ 210.77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QPAY arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210.77K.