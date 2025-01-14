QUBI Tokenized RWA Fiyatı ($QBIT)
Bugün için canlı QUBI Tokenized RWA ($QBIT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 345.03K USD. $QBIT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
QUBI Tokenized RWA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.90K USD
- Gün içindeki QUBI Tokenized RWA fiyat değişimi +1.83%
- Dolaşımdaki arz: 999.96M USD.
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Gün içerisinde, QUBI Tokenized RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, QUBI Tokenized RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, QUBI Tokenized RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, QUBI Tokenized RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.83%
|30 Gün
|$ 0
|-25.28%
|60 Gün
|$ 0
|-39.05%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel QUBI Tokenized RWA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.29%
+1.83%
-14.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.
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