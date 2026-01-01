Bugünkü Qubitcoin Fiyatı

Bugünkü Qubitcoin (QTC) fiyatı $ 1,017 olup, son 24 saatte % 10,19 değişim gösterdi. Mevcut QTC / USD dönüşüm oranı QTC başına $ 1,017 şeklindedir.

Qubitcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.265.547 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,31M QTC şeklindedir. Son 24 saat içinde QTC, $ 0,74882 (en düşük) ile $ 1,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8,77 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,74882 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QTC, son bir saatte +%8,50 ve son 7 günde -%19,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Qubitcoin (QTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,27M$ 2,27M $ 2,27M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,27M$ 2,27M $ 2,27M Dolaşım Arzı 2,31M 2,31M 2,31M Toplam Arz 2.308.250,0 2.308.250,0 2.308.250,0

Şu anki Qubitcoin piyasa değeri $ 2,27M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QTC arzı 2,31M olup, toplam arzı 2308250.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,27M.