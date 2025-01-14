Quick Intel Fiyatı (QKNTL)
Bugün için canlı Quick Intel (QKNTL) fiyatı, 0.01805702 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.44M USD. QKNTL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Quick Intel Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 31.16K USD
- Gün içindeki Quick Intel fiyat değişimi +9.51%
- Dolaşımdaki arz: 79.96M USD.
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Gün içerisinde, Quick Intel / USD fiyat değişimi, $ +0.00156845.
Son 30 gün içerisinde, Quick Intel / USD fiyat değişimi, $ +0.0018131920.
Son 60 gün içerisinde, Quick Intel / USD fiyat değişimi, $ -0.0071900182.
Son 90 gün içerisinde, Quick Intel / USD fiyat değişimi, $ +0.00445347865104501.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00156845
|+9.51%
|30 Gün
|$ +0.0018131920
|+10.04%
|60 Gün
|$ -0.0071900182
|-39.81%
|90 Gün
|$ +0.00445347865104501
|+32.74%
En güncel Quick Intel fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.46%
+9.51%
+28.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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