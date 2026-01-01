Bugünkü RADR Fiyatı

Bugünkü RADR (RADR) fiyatı $ 0,00221467 olup, son 24 saatte % 6,70 değişim gösterdi. Mevcut RADR / USD dönüşüm oranı RADR başına $ 0,00221467 şeklindedir.

RADR, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.144.804 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 981,69M RADR şeklindedir. Son 24 saat içinde RADR, $ 0,00190869 (en düşük) ile $ 0,00224906 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00334194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RADR, son bir saatte -%1,52 ve son 7 günde +%8,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RADR (RADR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,14M$ 2,14M $ 2,14M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,14M$ 2,14M $ 2,14M Dolaşım Arzı 981,69M 981,69M 981,69M Toplam Arz 981.686.877,122985 981.686.877,122985 981.686.877,122985

Şu anki RADR piyasa değeri $ 2,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RADR arzı 981,69M olup, toplam arzı 981686877.122985. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,14M.