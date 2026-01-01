Bugünkü ragebait Fiyatı

Bugünkü ragebait (RAGEBAIT) fiyatı $ 0,00005998 olup, son 24 saatte % 5,87 değişim gösterdi. Mevcut RAGEBAIT / USD dönüşüm oranı RAGEBAIT başına $ 0,00005998 şeklindedir.

ragebait, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.312 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,33M RAGEBAIT şeklindedir. Son 24 saat içinde RAGEBAIT, $ 0,00005299 (en düşük) ile $ 0,00006407 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00038759 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004994 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAGEBAIT, son bir saatte +%7,49 ve son 7 günde -%3,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ragebait (RAGEBAIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,31K$ 60,31K $ 60,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60,31K$ 60,31K $ 60,31K Dolaşım Arzı 999,33M 999,33M 999,33M Toplam Arz 999.332.101,270469 999.332.101,270469 999.332.101,270469

