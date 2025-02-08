RAT Escape Fiyatı (RAT)
Bugün için canlı RAT Escape (RAT) fiyatı, 0.00090584 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 906.51K USD. RAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RAT Escape Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 121.97K USD
- Gün içindeki RAT Escape fiyat değişimi -9.47%
- Dolaşımdaki arz: 999.94M USD.
MEXC'deki RAT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RAT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, RAT Escape / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RAT Escape / USD fiyat değişimi, $ -0.0007336049.
Son 60 gün içerisinde, RAT Escape / USD fiyat değişimi, $ -0.0006809844.
Son 90 gün içerisinde, RAT Escape / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.47%
|30 Gün
|$ -0.0007336049
|-80.98%
|60 Gün
|$ -0.0006809844
|-75.17%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel RAT Escape fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.79%
-9.47%
-52.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 RAT / AUD
A$0.0014402856
|1 RAT / GBP
￡0.000724672
|1 RAT / EUR
€0.0008696064
|1 RAT / USD
$0.00090584
|1 RAT / MYR
RM0.0040219296
|1 RAT / TRY
₺0.0325015392
|1 RAT / JPY
¥0.1371170008
|1 RAT / RUB
₽0.0877849544
|1 RAT / INR
₹0.0795146352
|1 RAT / IDR
Rp14.8498336896
|1 RAT / PHP
₱0.0525568368
|1 RAT / EGP
￡E.0.0455365768
|1 RAT / BRL
R$0.005253872
|1 RAT / CAD
C$0.0012862928
|1 RAT / BDT
৳0.1105305968
|1 RAT / NGN
₦1.35808062
|1 RAT / UAH
₴0.0375651848
|1 RAT / VES
Bs0.0543504
|1 RAT / PKR
Rs0.2528108856
|1 RAT / KZT
₸0.462159568
|1 RAT / THB
฿0.0306717424
|1 RAT / TWD
NT$0.0297477856
|1 RAT / CHF
Fr0.000815256
|1 RAT / HKD
HK$0.0070564936
|1 RAT / MAD
.د.م0.0090674584