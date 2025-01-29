ratomilton Fiyatı (MILTON)
Bugün için canlı ratomilton (MILTON) fiyatı, 0.00881901 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.82M USD. MILTON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ratomilton Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.85M USD
- Gün içindeki ratomilton fiyat değişimi +65.17%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, ratomilton / USD fiyat değişimi, $ +0.00347977.
Son 30 gün içerisinde, ratomilton / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ratomilton / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ratomilton / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00347977
|+65.17%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ratomilton fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-6.68%
+65.17%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin
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A$0.014110416
|1 MILTON / GBP
￡0.007055208
|1 MILTON / EUR
€0.0083780595
|1 MILTON / USD
$0.00881901
|1 MILTON / MYR
RM0.0387154539
|1 MILTON / TRY
₺0.3154559877
|1 MILTON / JPY
¥1.3693276827
|1 MILTON / RUB
₽0.8643511701
|1 MILTON / INR
₹0.7633735056
|1 MILTON / IDR
Rp142.2420768603
|1 MILTON / PHP
₱0.5155593246
|1 MILTON / EGP
￡E.0.4429788723
|1 MILTON / BRL
R$0.0515912085
|1 MILTON / CAD
C$0.0126993744
|1 MILTON / BDT
৳1.070627814
|1 MILTON / NGN
₦13.6940705379
|1 MILTON / UAH
₴0.3705748002
|1 MILTON / VES
Bs0.50268357
|1 MILTON / PKR
Rs2.4571525662
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₸4.5529021026
|1 MILTON / THB
฿0.2975533974
|1 MILTON / TWD
NT$0.2894399082
|1 MILTON / CHF
Fr0.007937109
|1 MILTON / HKD
HK$0.0686118978
|1 MILTON / MAD
.د.م0.0881901