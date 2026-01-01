Bugünkü ratthew Fiyatı

Bugünkü ratthew (RATTHEW) fiyatı $ 0,00007682 olup, son 24 saatte % 7,93 değişim gösterdi. Mevcut RATTHEW / USD dönüşüm oranı RATTHEW başına $ 0,00007682 şeklindedir.

ratthew, şu anda piyasa değeri açısından $ 76.293 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RATTHEW şeklindedir. Son 24 saat içinde RATTHEW, $ 0,00007363 (en düşük) ile $ 0,00008345 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00053659 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007363 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RATTHEW, son bir saatte +%2,14 ve son 7 günde -%18,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ratthew (RATTHEW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 76,29K$ 76,29K $ 76,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,29K$ 76,29K $ 76,29K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ratthew piyasa değeri $ 76,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RATTHEW arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,29K.