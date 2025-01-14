Realis Worlds Fiyatı (REALIS)
Bugün için canlı Realis Worlds (REALIS) fiyatı, 0.02775883 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 26.55M USD. REALIS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Realis Worlds Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.78M USD
- Gün içindeki Realis Worlds fiyat değişimi +36.28%
- Dolaşımdaki arz: 955.90M USD.
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Gün içerisinde, Realis Worlds / USD fiyat değişimi, $ +0.00739012.
Son 30 gün içerisinde, Realis Worlds / USD fiyat değişimi, $ +0.0074056200.
Son 60 gün içerisinde, Realis Worlds / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Realis Worlds / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00739012
|+36.28%
|30 Gün
|$ +0.0074056200
|+26.68%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Realis Worlds fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.54%
+36.28%
+8.82%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
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