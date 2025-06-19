RealWorldWeed Fiyatı (RWW)
Bugün için canlı RealWorldWeed (RWW) fiyatı, 0,00017256 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 173,38K USD. RWW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RealWorldWeed Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki RealWorldWeed fiyat değişimi -%16,75
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
MEXC'deki RWW / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RWW fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, RealWorldWeed / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RealWorldWeed / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, RealWorldWeed / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RealWorldWeed / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%16,75
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel RealWorldWeed fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,40
-%16,75
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
RealWorldWeed (RWW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RWW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 RWW / VND
₫4,5409164
|1 RWW / AUD
A$0,0002657424
|1 RWW / GBP
￡0,0001276944
|1 RWW / EUR
€0,0001501272
|1 RWW / USD
$0,00017256
|1 RWW / MYR
RM0,0007351056
|1 RWW / TRY
₺0,0068264736
|1 RWW / JPY
¥0,0250764192
|1 RWW / RUB
₽0,0135442344
|1 RWW / INR
₹0,0149575008
|1 RWW / IDR
Rp2,8288520064
|1 RWW / KRW
₩0,2380137336
|1 RWW / PHP
₱0,0099118464
|1 RWW / EGP
￡E.0,0087367128
|1 RWW / BRL
R$0,0009473544
|1 RWW / CAD
C$0,0002364072
|1 RWW / BDT
৳0,0210920088
|1 RWW / NGN
₦0,2671194288
|1 RWW / UAH
₴0,0071905752
|1 RWW / VES
Bs0,01760112
|1 RWW / PKR
Rs0,0489104064
|1 RWW / KZT
₸0,0895948776
|1 RWW / THB
฿0,0056720472
|1 RWW / TWD
NT$0,0051043248
|1 RWW / AED
د.إ0,0006332952
|1 RWW / CHF
Fr0,0001414992
|1 RWW / HKD
HK$0,0013528704
|1 RWW / MAD
.د.م0,0015771984
|1 RWW / MXN
$0,003287268