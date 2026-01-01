Bugünkü Recon Labs Fiyatı

Bugünkü Recon Labs (RECON) fiyatı $ 0,00016209 olup, son 24 saatte % 2,20 değişim gösterdi. Mevcut RECON / USD dönüşüm oranı RECON başına $ 0,00016209 şeklindedir.

Recon Labs, şu anda piyasa değeri açısından $ 161.118 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,50M RECON şeklindedir. Son 24 saat içinde RECON, $ 0,00015011 (en düşük) ile $ 0,00017678 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00042708 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006744 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RECON, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%11,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Recon Labs (RECON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 161,12K$ 161,12K $ 161,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 161,12K$ 161,12K $ 161,12K Dolaşım Arzı 999,50M 999,50M 999,50M Toplam Arz 999.498.885,584825 999.498.885,584825 999.498.885,584825

Şu anki Recon Labs piyasa değeri $ 161,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RECON arzı 999,50M olup, toplam arzı 999498885.584825. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,12K.