Bugünkü RegularEverydayNormalCoin Fiyatı

Bugünkü RegularEverydayNormalCoin (RENC) fiyatı $ 0,00023603 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RENC / USD dönüşüm oranı RENC başına $ 0,00023603 şeklindedir.

RegularEverydayNormalCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 99.131 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,00M RENC şeklindedir. Son 24 saat içinde RENC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00034754 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00019325 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RENC, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 99,13K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,13K Dolaşım Arzı 420,00M Toplam Arz 420.000.000,0

