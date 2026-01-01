Bugünkü RektStrategy Fiyatı

Bugünkü RektStrategy (REKTSTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,46 değişim gösterdi. Mevcut REKTSTR / USD dönüşüm oranı REKTSTR başına -- şeklindedir.

RektStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 345.163 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 927,67M REKTSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde REKTSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REKTSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde -%13,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RektStrategy (REKTSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 345,16K$ 345,16K $ 345,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 345,16K$ 345,16K $ 345,16K Dolaşım Arzı 927,67M 927,67M 927,67M Toplam Arz 927.669.036,6324015 927.669.036,6324015 927.669.036,6324015

