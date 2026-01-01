Bugünkü RESI Fiyatı

Bugünkü RESI (SN46) fiyatı $ 1,33 olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut SN46 / USD dönüşüm oranı SN46 başına $ 1,33 şeklindedir.

RESI, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.588.392 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,44M SN46 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN46, $ 1,29 (en düşük) ile $ 1,34 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,05 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,641241 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN46, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%13,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RESI (SN46) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,59M$ 4,59M $ 4,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,59M$ 4,59M $ 4,59M Dolaşım Arzı 3,44M 3,44M 3,44M Toplam Arz 3.444.365,768495237 3.444.365,768495237 3.444.365,768495237

