Bugünkü Resister Fiyatı

Bugünkü Resister (RSTR) fiyatı $ 0,00613253 olup, son 24 saatte % 14,18 değişim gösterdi. Mevcut RSTR / USD dönüşüm oranı RSTR başına $ 0,00613253 şeklindedir.

Resister, şu anda piyasa değeri açısından $ 769.228 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 125,50M RSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde RSTR, $ 0,00596751 (en düşük) ile $ 0,00721169 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01580666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00466104 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RSTR, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde +%30,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Resister (RSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 769,23K$ 769,23K $ 769,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,13M$ 6,13M $ 6,13M Dolaşım Arzı 125,50M 125,50M 125,50M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

