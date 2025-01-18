Restaked sAVAX Fiyatı (RSAVAX)
Bugün için canlı Restaked sAVAX (RSAVAX) fiyatı, 49.06 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.60M USD. RSAVAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Restaked sAVAX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 79.73K USD
- Gün içindeki Restaked sAVAX fiyat değişimi +3.90%
- Dolaşımdaki arz: 53.03K USD.
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Gün içerisinde, Restaked sAVAX / USD fiyat değişimi, $ +1.84.
Son 30 gün içerisinde, Restaked sAVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Restaked sAVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Restaked sAVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1.84
|+3.90%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Restaked sAVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
+3.90%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.
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|1 RSAVAX / AUD
A$78.9866
|1 RSAVAX / GBP
￡40.2292
|1 RSAVAX / EUR
€47.5882
|1 RSAVAX / USD
$49.06
|1 RSAVAX / MYR
RM220.77
|1 RSAVAX / TRY
₺1,738.1958
|1 RSAVAX / JPY
¥7,666.6062
|1 RSAVAX / RUB
₽5,028.1594
|1 RSAVAX / INR
₹4,247.6148
|1 RSAVAX / IDR
Rp804,262.1664
|1 RSAVAX / PHP
₱2,872.463
|1 RSAVAX / EGP
￡E.2,472.624
|1 RSAVAX / BRL
R$299.266
|1 RSAVAX / CAD
C$70.6464
|1 RSAVAX / BDT
৳5,960.79
|1 RSAVAX / NGN
₦76,417.3278
|1 RSAVAX / UAH
₴2,065.9166
|1 RSAVAX / VES
Bs2,649.24
|1 RSAVAX / PKR
Rs13,676.9468
|1 RSAVAX / KZT
₸26,040.0668
|1 RSAVAX / THB
฿1,687.1734
|1 RSAVAX / TWD
NT$1,613.5834
|1 RSAVAX / CHF
Fr44.6446
|1 RSAVAX / HKD
HK$381.6868
|1 RSAVAX / MAD
.د.م492.5624