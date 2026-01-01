Bugünkü Restaking Vault ETH Fiyatı

Bugünkü Restaking Vault ETH (RSTETH) fiyatı $ 3.329,5 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RSTETH / USD dönüşüm oranı RSTETH başına $ 3.329,5 şeklindedir.

Restaking Vault ETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.405.622 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,23K RSTETH şeklindedir. Son 24 saat içinde RSTETH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6.262,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.217,47 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RSTETH, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,41M$ 27,41M $ 27,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,41M$ 27,41M $ 27,41M Dolaşım Arzı 8,23K 8,23K 8,23K Toplam Arz 8.231,153963877157 8.231,153963877157 8.231,153963877157

Şu anki Restaking Vault ETH piyasa değeri $ 27,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RSTETH arzı 8,23K olup, toplam arzı 8231.153963877157. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,41M.