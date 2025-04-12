Resupply Fiyatı (RSUP)
Bugün için canlı Resupply (RSUP) fiyatı, 2.47 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.36M USD. RSUP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Resupply Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Resupply fiyat değişimi -7.91%
- Dolaşımdaki arz: 1.36M USD.
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Gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ -0.21261200322678.
Son 30 gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Resupply / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.21261200322678
|-7.91%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Resupply fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.86%
-7.91%
+11.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
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A$3.9273
|1 RSUP / GBP
￡1.8772
|1 RSUP / EUR
€2.1736
|1 RSUP / USD
$2.47
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|1 RSUP / JPY
¥355.8529
|1 RSUP / RUB
₽205.5781
|1 RSUP / INR
₹212.6917
|1 RSUP / IDR
Rp41,864.4005
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₱140.7159
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￡E.126.7851
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R$14.4495
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C$3.4086
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₴102.258
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Rs692.6374
|1 RSUP / KZT
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د.إ9.0649
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Fr2.0007
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