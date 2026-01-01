Bugünkü Retsa Fiyatı

Bugünkü Retsa (RETSA) fiyatı $ 0,00000542 olup, son 24 saatte % 0,42 değişim gösterdi. Mevcut RETSA / USD dönüşüm oranı RETSA başına $ 0,00000542 şeklindedir.

Retsa, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.424,84 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RETSA şeklindedir. Son 24 saat içinde RETSA, $ 0,0000054 (en düşük) ile $ 0,00000545 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00194489 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000051 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RETSA, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Retsa (RETSA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,42K$ 5,42K $ 5,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,42K$ 5,42K $ 5,42K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Retsa piyasa değeri $ 5,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETSA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,42K.