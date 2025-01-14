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Revest Finance Fiyatı (RVST)

USD

Revest Finance (RVST) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01603354
$0.01603354$0.01603354
-0.70%(1D)

Bugünkü Revest Finance (RVST) Fiyatı

Bugün için canlı Revest Finance (RVST) fiyatı, 0.01603354 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.46M USD. RVST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Revest Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.39K USD
- Gün içindeki Revest Finance fiyat değişimi -0.73%
- Dolaşımdaki arz: 90.76M USD.

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USD Bazında Revest Finance (RVST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Revest Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.00011891001452735.
Son 30 gün içerisinde, Revest Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0053405958.
Son 60 gün içerisinde, Revest Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0080339980.
Son 90 gün içerisinde, Revest Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.01959204102447884.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00011891001452735-0.73%
30 Gün$ -0.0053405958-33.30%
60 Gün$ -0.0080339980-50.10%
90 Gün$ -0.01959204102447884-54.99%

Revest Finance (RVST) Fiyat Analizi

En güncel Revest Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.01486442
$ 0.01486442$ 0.01486442

$ 0.01615245
$ 0.01615245$ 0.01615245

$ 0.534352
$ 0.534352$ 0.534352

+0.22%

-0.73%

-15.38%

Revest Finance (RVST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 6.39K
$ 6.39K$ 6.39K

90.76M
90.76M 90.76M

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Revest Finance (RVST) Kaynağı

Resmi Websitesi

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RVST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RVST / AUD
A$0.0258139994
1 RVST / GBP
0.0129871674
1 RVST / EUR
0.0155525338
1 RVST / USD
$0.01603354
1 RVST / MYR
RM0.07215093
1 RVST / TRY
0.5688699992
1 RVST / JPY
¥2.528489258
1 RVST / RUB
1.647446235
1 RVST / INR
1.3870615454
1 RVST / IDR
Rp258.6054476662
1 RVST / PHP
0.9389241024
1 RVST / EGP
￡E.0.8098541054
1 RVST / BRL
R$0.0976442586
1 RVST / CAD
C$0.0229279622
1 RVST / BDT
1.9378136444
1 RVST / NGN
24.7812790886
1 RVST / UAH
0.679822096
1 RVST / VES
Bs0.84977762
1 RVST / PKR
Rs4.468547598
1 RVST / KZT
8.5147717524
1 RVST / THB
฿0.5558828318
1 RVST / TWD
NT$0.5300688324
1 RVST / CHF
Fr0.0145905214
1 RVST / HKD
HK$0.1247409412
1 RVST / MAD
.د.م0.161137077