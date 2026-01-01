Bugünkü Ridotto Fiyatı

Bugünkü Ridotto (RDT) fiyatı $ 0,00174113 olup, son 24 saatte % 0,69 değişim gösterdi. Mevcut RDT / USD dönüşüm oranı RDT başına $ 0,00174113 şeklindedir.

Ridotto, şu anda piyasa değeri açısından $ 548.040 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 314,76M RDT şeklindedir. Son 24 saat içinde RDT, $ 0,00172058 (en düşük) ile $ 0,00422144 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,51 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00172058 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RDT, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%7,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ridotto (RDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 548,04K$ 548,04K $ 548,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 870,56K$ 870,56K $ 870,56K Dolaşım Arzı 314,76M 314,76M 314,76M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

