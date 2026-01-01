Bugünkü Ringfence Fiyatı

Bugünkü Ringfence (RING) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,35 değişim gösterdi. Mevcut RING / USD dönüşüm oranı RING başına -- şeklindedir.

Ringfence, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.243,81 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 51,35M RING şeklindedir. Son 24 saat içinde RING, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00631812 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RING, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde -%15,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ringfence (RING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,24K$ 12,24K $ 12,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 238,44K$ 238,44K $ 238,44K Dolaşım Arzı 51,35M 51,35M 51,35M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

