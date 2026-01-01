Bugünkü River Pts Fiyatı

Bugünkü River Pts (RIVER PTS) fiyatı $ 0,00174456 olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut RIVER PTS / USD dönüşüm oranı RIVER PTS başına $ 0,00174456 şeklindedir.

River Pts, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.304.404 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 750,32M RIVER PTS şeklindedir. Son 24 saat içinde RIVER PTS, $ 0,00155036 (en düşük) ile $ 0,00191427 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0476517 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00096752 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIVER PTS, son bir saatte -%6,27 ve son 7 günde +%76,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

River Pts (RIVER PTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Dolaşım Arzı 750,32M 750,32M 750,32M Toplam Arz 750.322.878,3513592 750.322.878,3513592 750.322.878,3513592

