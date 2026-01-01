Bugünkü ROLLHUB Fiyatı

Bugünkü ROLLHUB (RHUB) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RHUB / USD dönüşüm oranı RHUB başına -- şeklindedir.

ROLLHUB, şu anda piyasa değeri açısından $ 280.752 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M RHUB şeklindedir. Son 24 saat içinde RHUB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RHUB, son bir saatte -- ve son 7 günde +%69,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ROLLHUB (RHUB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 280,75K$ 280,75K $ 280,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 280,75K$ 280,75K $ 280,75K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.960,067985 999.998.960,067985 999.998.960,067985

