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Rook Fiyatı (ROOK)

USD

Rook (ROOK) Canlı Fiyat Grafiği

$0.655946
$0.655946$0.655946
-19.30%(1D)

Bugünkü Rook (ROOK) Fiyatı

Bugün için canlı Rook (ROOK) fiyatı, 0.655975 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 499.34K USD. ROOK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rook Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.62K USD
- Gün içindeki Rook fiyat değişimi -19.30%
- Dolaşımdaki arz: 761.21K USD.

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USD Bazında Rook (ROOK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Rook / USD fiyat değişimi, $ -0.1569289316383137.
Son 30 gün içerisinde, Rook / USD fiyat değişimi, $ -0.2548725265.
Son 60 gün içerisinde, Rook / USD fiyat değişimi, $ -0.0774697291.
Son 90 gün içerisinde, Rook / USD fiyat değişimi, $ -0.1440608677862949.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.1569289316383137-19.30%
30 Gün$ -0.2548725265-38.85%
60 Gün$ -0.0774697291-11.80%
90 Gün$ -0.1440608677862949-18.00%

Rook (ROOK) Fiyat Analizi

En güncel Rook fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.625224
$ 0.625224$ 0.625224

$ 0.827306
$ 0.827306$ 0.827306

$ 838.98
$ 838.98$ 838.98

+0.03%

-19.30%

-25.89%

Rook (ROOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 499.34K
$ 499.34K$ 499.34K

$ 7.62K
$ 7.62K$ 7.62K

761.21K
761.21K 761.21K

Rook (ROOK) Nedir?

Rook is an open settlement protocol that leverages the world’s best algorithmic strategists in order to maximize the value of every transaction for protocols, market makers, and traders alike.

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Rook (ROOK) Kaynağı

Resmi Websitesi

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ROOK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ROOK / AUD
A$1.05611975
1 ROOK / GBP
0.53133975
1 ROOK / EUR
0.63629575
1 ROOK / USD
$0.655975
1 ROOK / MYR
RM2.9518875
1 ROOK / TRY
23.273993
1 ROOK / JPY
¥103.4472575
1 ROOK / RUB
67.40143125
1 ROOK / INR
56.74839725
1 ROOK / IDR
Rp10,580.24045425
1 ROOK / PHP
38.413896
1 ROOK / EGP
￡E.33.13329725
1 ROOK / BRL
R$3.99488775
1 ROOK / CAD
C$0.93804425
1 ROOK / BDT
79.2811385
1 ROOK / NGN
1,013.86840025
1 ROOK / UAH
27.81334
1 ROOK / VES
Bs34.766675
1 ROOK / PKR
Rs182.8202325
1 ROOK / KZT
348.3620835
1 ROOK / THB
฿22.74265325
1 ROOK / TWD
NT$21.6865335
1 ROOK / CHF
Fr0.59693725
1 ROOK / HKD
HK$5.1034855
1 ROOK / MAD
.د.م6.59254875