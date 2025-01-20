Rosa Inu Fiyatı (ROSA)
Bugün için canlı Rosa Inu (ROSA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ROSA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rosa Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 67.08K USD
- Gün içindeki Rosa Inu fiyat değişimi -13.01%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Rosa Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rosa Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rosa Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rosa Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-13.01%
|30 Gün
|$ 0
|-38.08%
|60 Gün
|$ 0
|-92.76%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rosa Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.93%
-13.01%
-23.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ROSA is a meme digital asset inspired by dog-themed digital assets and created on the Solana network. Its purpose is to provide a fun and interactive contribution to the crypto world and encourage the community to come together and grow stronger together. This makes ROSA an attractive option for those interested in community-driven projects. The parties and events organized exclusively for ROSA holders are intended to provide fun and exclusive experiences. In addition, special products such as cups, mugs, t-shirts, etc. are planned so that ROSA investors can have unique and limited edition products. Events, promotions and special products organized exclusively for ROSA holders strengthen their loyalty to ROSA and encourage them to become more involved in the community. These privileges will give ROSA owners access to real-world experiences beyond their digital presence, making them feel closer to the community and encouraging their participation. These privileges offered by ROSA will increase users' loyalty to ROSA, further strengthening the community.
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