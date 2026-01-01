Bugünkü roule token Fiyatı

Bugünkü roule token (ROUL) fiyatı $ 0,00282578 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ROUL / USD dönüşüm oranı ROUL başına $ 0,00282578 şeklindedir.

roule token, şu anda piyasa değeri açısından $ 204.513 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 72,37M ROUL şeklindedir. Son 24 saat içinde ROUL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00858746 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00109265 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROUL, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

roule token (ROUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 204,51K$ 204,51K $ 204,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 282,58K$ 282,58K $ 282,58K Dolaşım Arzı 72,37M 72,37M 72,37M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

